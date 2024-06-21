Dicle Elektrik'ten Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlara ilişkin açıklama

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, bölgede verimli tarım uygulamalarını desteklemeye devam ederken, afetlere karşı çiftçileri uyarmayı sürdürüyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde çıkan ve rüzgarla büyüyen yangına ilişkin Dicle Elektrik yetkilileri açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz" denildi.