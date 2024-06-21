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Kartal'da film setine silahlı saldırıya ilişkin 2 tutuklama

Kartal'da film çekim setinin ofisine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 15:50, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:06
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Olay, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde 18 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir şahıs, film çekim setinin ofisine silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheli şahısların olay yerine ticari taksi ile geldiklerini, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı araç ile olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

Çalışmaların devamında, kimlik bilgisi belirlenen ticari taksi şoförü Ş.T. isimli şahıs Esenyurt'ta yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında B.G. isimli kişinin kendisini aradığını, S.Y. isimli şahsı Beyoğlu ilçesinden alıp olay yerine getirmesini istediğini söyledi. Şüphelilerin olay yerinde bu şekilde buluştukları, ticari taksi cadde üzerinde beklediği esnada olayı gerçekleştirdikleri ve aynı araç ile bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.Y. ile B.G. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.G. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksici Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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