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Uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 yabancı turist öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 17:09, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:21
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Uçuruma yuvarlanan safari aracındaki 1 turist öldü

Rıdvan Şahin (35) yönetimindeki 07 HLF 48 plakalı safari aracı, Sapadere Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Romanya vatandaşı Constantin Butnarescu (32) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Alina Elena Butnarescu (29) ve kızı Ema Marina Butnarescu (4) ile yolculardan Mustafa Atalay (25) yaralandı.

Yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

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