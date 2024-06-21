Üç ilde denize girmek yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu 2 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 22-23 Haziran'da Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Düzce'nin Akçakoca sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 22-23 Haziran'da tüm plajlarda ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.