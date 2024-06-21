Balıkesir'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Fatih Mahallesi yakınlarında arazide çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine alevlerin olduğu bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalede 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz ile birlikte toplam 26 araç ve 40 personel görev aldı.

Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.