Balıkesir'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 18:29, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:30
Fatih Mahallesi yakınlarında arazide çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine alevlerin olduğu bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalede 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz ile birlikte toplam 26 araç ve 40 personel görev aldı.
Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.