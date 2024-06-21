Manisa'daki yangında 300 hektar alan ile evler zarar gördü

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Akaryakıt zamları ertelendi
Akaryakıt zamları ertelendi
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manisa'daki yangında 300 hektar alan ile evler zarar gördü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Dibek Dağı mevkiinde çıkan orman yangınına 11'inci saatte müdahale devam ederken, yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alan ile evler zarar gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 23:50, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 23:55
Yazdır

Dibek Dağı Karasavcı ve Yağbasan Mahalleleri mevkiinde bugün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile 5 uçak, 4 helikopter, çok sayıda arazöz, su ikmal araçları, iş makinaları ile onlarca personel ve mahalle halkı müdahale etti.

Akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilerek mahallelere giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan mahallelerinde bazı evler tamamen yanarken büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra tarım arazileri zarar gördü.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş ile Kızılay yetkilileri de yangın alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangını kısmen kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber