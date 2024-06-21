İsrail, Refah'ta çadırların olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü

Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı
Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Akaryakıt zamları ertelendi
Akaryakıt zamları ertelendi
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail, Refah'ta çadırların olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 19:29, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 19:30
Yazdır
İsrail, Refah'ta çadırların olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü

İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

İki bölgeye ayrılmış Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı, kentin güneybatısında kalırken Deyr el-Belah yakınlarına kadar uzanıyor.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, 28 Mayıs'ta, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi yaralanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber