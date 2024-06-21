Van'da iki trafik kazasında 1 çocuk öldü, 16 kişi yaralandı

Tuşba ilçesinde de sürücüleri öğrenilemeyen 65 ABP 347 plakalı otomobil ile 16 AYF 087 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile iki araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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