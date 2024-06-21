Van'da iki trafik kazasında 1 çocuk öldü, 16 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ve Tuşba ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 20:27, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 20:40
Savaş Biçen yönetimindeki 06 AGN 436 plakalı hafif ticari araç, Muradiye-Çaldıran kara yolu 8. kilometresinde karşı yönden gelen İlhami Bülbül'ün kullandığı 17 AEZ 410 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile iki araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan 2 yaralı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Tuşba ilçesinde de sürücüleri öğrenilemeyen 65 ABP 347 plakalı otomobil ile 16 AYF 087 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.