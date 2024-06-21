İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoloğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden başlayarak Mardin'in Mazıdağı ilçesine kadar ilerleyen anız yangını ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere, yangının başladığı Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'ne geldi. Karaloğlu'ya AFAD Genel Başkanı Okay Memiş, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Ziraat Odası İl Başkanı Cevat Delil, AK Parti İl Başkanı Av. M. Raşit Ocak eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Karaloğlu, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin dumandan etkilendiğini, 6 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi son 1 haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nemin oldukça düşük olması ve yer yer şiddetli rüzgar dolayısıyla, hem orman yangınlarıyla, hem anızdan kaynaklı veya örtü yangını dediğimiz zirai yangınlarla çok yoğun bir mücadelemiz var. Sadece dün Çanakkale ilimizde 6 büyük yangın meydana geldi. Şükürler olsun hepsi de söndürülmüş oldu. Dün 20 Haziran 2024 saat 22.22'de, üzerinde bulunduğumuz bölgede, Diyarbakır Çınar ilçesi Köksalan, Yazçiçeği, Bağacık, Mardin ilimizin Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler Mahallesi'nde çok ciddi bir zirai yangınla karşı karşıya kaldık. Hem anız yangını hem daha hasadı yapılmamış örtü yangını olarak tabir edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Yangının başlamasından hemen sonra Diyarbakır valimiz ve Mardin valimizin liderliğinde, bölgede jandarmamız, AFAD'ımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir belediyemizin itfaiye teşkilatları, Orman Bölge Müdürlüğü'müzün ekipleri, Sağlık Bakanlığı'mızın hem UMKE ekipleri hem de 112 Acil Müdahale Ekipleri bölgeye sevk edildi ve müdahale başladı. Sadece Sağlık Bakanlığı'mız 19 ambulans, 7 UMKE timini bölgeye sevk etmiş oldu. 2 ilden, Mardin'den 86 araç, 451 personel, Diyarbakır'dan 94 araç ve 587 personel olmak üzere toplam 180 araç ve 1008 personelle olaya müdahale edilmiş olduk. Ancak maalesef bugün sağlık bakanımız da duyurdular, 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine, milletimize başsağlığı diliyorum. 11 vatandaşımızın 8'i Mardin ili nüfusumuza kayıtlı, 3'ü de Diyarbakır ili nüfusumuza kayıtlı vatandaşımızdır. Ayrıca 78 vatandaşımız yangından etkilenerek, duandan etkilenerek hastanelerimize başvurmuş, bunların şu anda hastanelerde devam eden 5 vatandaşımız Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 1 vatandaşımız da Şanlıurfa eğitim ve araştırma hastanesinde olmak üzere 6 vatandaşımızın yoğun bakımlardaki tedavileri devam ediyor" dedi.

'DİYARBAKIR'DA 8 BİN 100, MARDİN'DE 7 BİN DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ'

Karaloğlu, yangında 556 küçükbaş hayvanın öldüğünü belirterek, "Dün meydana gelen bu büyük yangında, Diyarbakır bölgesinde 8 bin 100 dönüm arazi zarar gördü. Bunun 1450 dönümü daha biçilmemiş, hasadı yapılmamış arpa ve buğday tarlası, geri kalan 6 bin 550 dönümlük kısmı ise hasadı yapılmış anız şeklindeki araziydi. Mardin bölgemizde ise 7 bin dönüm arazi yangından etkilenmiş, bunun 4 bin dönümü hasadı yapılmamış tarla, 3 bin dönümü ise hasadı yapılmış anız olarak yanan ve hasar gören bölgedir. Sadece zarar gören bunlar değil, vatandaşımızın tarlada bulunan sulama ekipmanları, boruları ve elektrik altyapıları da zarar gördü. Zararlarla ilgili tespitler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vasıtasıyla hemen bugün tespitler başladı. Zarar ve hasar tespitleri devam ediyor. Bir vatandaşımızın ağılında, bir vatandaşımızın da samanlığında hasarlar mevcut. Yangında 556 küçükbaş hayvanımız maalesef telef olmuştur. 250 yaralı hayvanımız vatandaşlarımızın da rızalarıyla et ve balık kurumuna kesime sevk edilmiş, 120 havanımız da bölgede veterinerler aracılığıyla tedavileri sağlanmıştır" diye konuştu.

'DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NE 3, MARDİN VALİLİĞİ'NE 2 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI'

Yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından mağdur vatandaşın kalmayacağını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Biz Ankara'da AFAD başkanımızla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın hem geçmiş olsun dileklerini, hem başsağlığı dileklerini iletmek üzere geldik. Diyarbakır'dan milletvekillerimiz bize eşlik ediyorlar, sayın valimiz burada. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Vatandaşlarımızın yarasını sarıncaya kadar bölgede olacağız, bölgeden ayrılmayacağız. İlk etapta AFAD başkanlığımız, Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon TL, Mardin Valiliğimize de 2 milyon TL acil yardım ödeneği sevk etmiş durumda. Hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın zararlarını karşılamak noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapmış olacağız. Dünkü yangından etkilenen bütün köylerimize, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayatlarını kaybeden 11 vatandaşımıza rabbimden rahmet diliyorum. Şu anda hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımız sağlıklarına kavuşsun, izin arasına mahallelerine dönsün diye de rabbimize dua ediyoruz."

'ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR'

Ekiplerin yangının çıkış nedeninin belirlenmesi yönündeki çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Karaloğlu, "Yangının çıkış sebebi ile ilgili şu anda Cumhuriyet Savcılığımız olaya el koymuş durumda. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarına devam ediyor. Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz, 'yangın şu sebepten çıkmıştır' dediğimiz bir tespitimiz yok. Eğer bu tespiti savcılığımız tamamlar, soruşturmasını da tamamlarsa bunu da sizlerle paylaşırız. Sosyal medyada yazılan çizilenlere çok fazla itibar edilmemesini de hasetten vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yangında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bazılarının ise Ubeydullah Buğdaycı, Abdurrahman Buğdaycı (19), İsmail Yardımcı, Remzi Yılmaz, Mazhar Demir, Sinan Deviren, Azad Yılmaz ve Taliha Demir olduğu belirtildi.