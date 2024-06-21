Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı

Uzmanlar fiyat artışının nedenini bayram süresince kesim işleminin yapılmadığını ve bu nedenle fiyatların ikiye katlandığını söylüyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, tatilin son günlerini mesire alanlarında geçirdi. Kırmızı etin pahalı olması nedeniyle tavuk kanada yönelenler kasap ve marketlerde kanat bulmakta zorlandı.

Ramazan Bayramı'nda 350 TL'den satılan kırmızı et fiyatı Kurban Bayramı'nda 600 TL'yi buldu. Kırmızı etin cep yakması vatandaşı beyaz ete yönlendirdi. Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde İstanbul'da birçok mangal yapmak isteyenler gördükleri fiyatla şaşa kaldı.

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