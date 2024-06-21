Üzerine iş makinesinin kepçesi düşen kişi hayatını kaybetti
Çorum'un Ortaköy ilçesinde iş makinesine bakım yaptığı sırada üzerine kepçe düşen kişi hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 22:58, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 23:02
Kepçe operatörü Efrasim Karakaya'nın (26) üzerine, Şapinuva Belde Belediyesine ait makine parkında iş makinesine bakım yaptığı sırada hidrolik hortumunun çıkması sonucu iş makinesinin kepçesi düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yolda hayatını kaybettiği belirlenen Karakaya'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.