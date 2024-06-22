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22 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

22 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 00:24, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 00:27
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22 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yazıhan ve Doğanşehir belediyeleri ile Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Rönesans Konteyner Kent ve partisinin Malatya İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, halk buluşması programlarına katılacak.

(Malatya/11.30-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. Türkiye, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek. Ayrıca F Grubu'nda Gürcistan-Çekya, E Grubu'nda ise Belçika-Romanya müsabakaları yapılacak.

(Dortmund/19.00/Hamburg/16.00/Köln/22.00)

2- Kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin final ayağına Tayland'da devam edilecek. Organizasyonun üçüncü gününde yarı finalde İtalya-Polonya ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

(Bangkok/13.00/16.30)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı İspanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Barselona/17.00)

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