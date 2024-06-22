Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. yönetimindeki otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kübra B. ve Öykü B. yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K., Melek K. ve Büşra B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman K. ve Melek K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selma K. ve Büşra B'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.