AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek

Yerel seçimlerde beklediği sonucu alamayan AK Parti'de teşkilatlardan başlayan değişim süreci önümüzdeki günlerde hız kazanacak.

AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kongre takvimi ile ilgili alternatifli formüller hazırlamıştı. Kongrenin 2025 yılı içinde yapılmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmış, ancak bu süre içinde il ve ilçe başkanlarından başlayarak değişim sürecinin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra katıldığı parti toplantılarında 'Bayrak değişimine' gidileceğini açıklamasında rağmen, şu ana kadar parti üst yönetimine ilişkin herhangi bir adım atmadı. Erdoğan'ın, parti üst yönetimi yerine, değişim sürecini teşkilatlardan başlatılması görüşünde olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, bayramdan önce genel merkezin talimatı ile Rize, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa etmişti. Önümüzdeki günlerde hız kazanacak değişim sürecinin teşkilatlardan başlanmasına parti içinde itiraz edenler de bulunuyor. Ancak, il ve ilçe bazında değerlendirmeleri tamamlama aşamasına gelen AK Parti yönetimi, değişimin tabandan tavana doğru ilerlemesinin teşkilatları canlı tutacağı görüşünde.

Erdoğan'ın, 'Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize de mazhar olamaz' şeklindeki açıklamasını hatırlatan AK Parti kurmayları, özellikle seçim kaybedilen illerde kapsamlı bir değişimin kapıda olduğunu kaydetti.

Edinilen bilgilere göre kongreye kadar, teşkilatlardaki yenilenme sürecini tamamlamayı hedefleyen AK Parti yönetimi, istifa ettirilecek il ve ilçe başkanlarının yerlerine atanacak isimler için de detaylı bir çalışma yapıyor. Erdoğan'ın da teşkilatlara getirilecek yeni isimler hakkında 'güvendiği isimlerle ve fikrine önem verdiği yakın dostları' ile bizzat değerlendirme yaptığı ifade ediliyor.