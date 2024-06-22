Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti
Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
Ana sayfaHaberler Dünya

Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Aksa Tufanı operasyonu ile 3 stratejik sonuç elde edildiğini söyledi. Haniye, "İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 08:06, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 08:07
Yazdır
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek

Haniye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Stratejik Düşünce Forumu tarafından düzenlenen, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşla ilgili senaryoların tartışıldığı sempozyuma katıldı.

Hamas'ın, "saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, esir takası ve Gazze halkına yardım sağlanması" gibi talepleri olduğunu hatırlatan Haniye, "Bunlar, halkımızın, direniş güçlerinin ve ümmetin özgür insanlarının talepleri. Hamas, müzakereleri bu talepler üzerinden yürütüyor. Ateşkes müzakerelerinde direniş güçlerinin bu taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açığız." dedi.

Haniye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı tarafların sunduğu ateşkes teklifini onayladıklarını ancak İsrail'in ateşkes teklifi üzerinde direniş güçlerinin taleplerinin özünü etkileyecek değişiklikler istediğini dile getirdi.

İsrail'in müzakere stratejisinin Hamas'a, İsrail'in görüşünü kabul etmesi için uluslararası ve bölgesel düzeyde baskı yapmak üzerine kurulu olduğunu belirten Haniye, İsrail'in belirli şartları dayatan siyasi bir tuzak kurduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi.

"İSRAİL'İN YENİLGİSİ HAYAL DEĞİL GERÇEK"

Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Haniye şunları kaydetti:

"Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur. İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır. Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir."

Haniye, Gazze'ye yönelik savaşın sadece İsrail değil ABD ve onun Batılı sömürgeci müttefiklerinin de dahil olduğu bir savaş olduğunu sözlerine ekledi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini bildirmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber