Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 09:48, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:49
Kırsal Aşağı Ekece Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi, Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan S.R. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.