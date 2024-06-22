Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralılardan S.R. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Aşağı Ekece Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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