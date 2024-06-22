Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı

Türkiye'de 2022 ve 2023 yıllarında, asgari ücrete ve diğer bütün maaşlara ara zam uygulandı. Enflasyonun bu yıllarda yüksek seyretmesi sebebiyle, yılda iki defa ücret artışlarına gidildi. Dezenflasyonist sürecin tesis edilmesi için uygulanan sıkı para politikası devam ederken, %75 ile zirve yapan yıllık enflasyonda, hazirandan itibaren, önce baz etkisiyle birlikte düşüş bekleniyor. Ardından aylık TÜFE'de öncelikle %2,0-2,5 bandına doğru gerileme hedefleniyor.

5 AYLIK ZAM FARKI YÜZDE 22,72

Bu yılın 5 aylık dönemine bakıldığında emekli aylıklarına %22,72 enflasyondan kaynaklanan zam farkı oluştu. Haziran TÜFE rakamının ardından 6 aylık zam farkının %25 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Gözler bir yandan da asgari ücrete çevrildi. Henüz "ara zam" konusu netlik kazanmadı.

Öte yandan COVID19 salgınını da içine alan son 5 yıllık süreçte asgari ücret ve gıdanın ardından en temel ihtiyaç olan konut fiyatlarında önemli yükselişler yaşandı.

ASGARİ ÜCRETTE 5 YILLIK ARTIŞ

Asgari ücrette 2019 başlangıç olarak kabul edildiğinde; 2024'e kadar olan 5 yıllık dönemde "yıl başları" itibarıyla maaşlar şu şekilde gerçekleşti:

2019 Ocak: 2 bin 20 TL

2020 Ocak: 2 bin 325 TL

2021 Ocak: 2 bin 833 TL

2022 Ocak: 4 bin 253 TL

2023 Ocak: 8 bin 506 TL

2024 Ocak: 17 bin 02 TL

Buna göre asgari ücrette son 5 yıllık süreçte %771 oranında artış gerçekleşti.

KONUT FİYATLARINDA 5 YILLIK YÜKSELİŞ

Yine Ocak 2019 başlangıç olarak dikkate alındığında TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre, 5 yılda Türkiye geneli ortalama metrekare konut fiyatları şöyle gerçekleşti:

2019 Ocak: 2 bin 275 TL

2020 Ocak: 2 bin 998 TL

2021 Ocak: 3 bin 999 TL

2022 Ocak: 7 bin 479 TL

2023 Ocak: 18 bin 682 TL

2024 Ocak: 30 bin 900 TL

Burada da artışın %1258 olduğu görüldü.

MAKAS AÇILDI

Rakamlar, ortalama metrekare konut fiyatı ile asgari ücret arasındaki farkın açıldığını da gösterdi. 5 yıl önce asgari ücretin yüzde 13 üzerinde bulunan ortalama metrekare fiyatı, bugün yüzde 80 yukarısına kadar çıktı.

Konut sektörünün temsilcileri, inşaatta maliyetlerin daha hızlı artış gösterdiğini belirterek, "Bu sebeple sadece asgari ücretle değil diğer maaşlarla da konut fiyatları arasındaki fark açıldı. Konut ihtiyacı olanların ise bu farkı, daha küçük metrekareli evlere yönelerek sübvanse etmeye çalıştığı görülüyor. Dolayısıyla 4+1, 3+1 evlerden 2+1 evlere doğru bir talep kayması söz konusu" şeklinde konuşuyor.