Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talep üzerine, bahşiş gelirleri ile motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde değişikliği de vergi paketi hazırlıklarına dahil ederken, bu alanlarda yeni vergi ihdas edilmeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 10:39, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:41
Yazdır
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, hazırlıkları yürütülen pakette, vergilendirmede kolaylık isteyen sektörlerin talepleri de değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, ilgili sektörlerin başvurusu üzerine, bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinden elde edilen gelirlere yeni vergi ihdas edilmeden, bu alanlardaki vergilendirme usulünün kolaylaştırılması için çalışma yapıldı.

Bahşişler KDV'ye tabi tutulduğu için sektör kolaylık istedi

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişlerin işverence çalışanlara dağıtılması durumunda, bu ödemeler işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve ücret matrahına eklenerek gelir vergisi tarifesine göre tevkif suretiyle vergilendiriliyor.

Banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte müşteriler yeme içme bedeline ilave olarak bahşiş ödemelerini de kartla yapmaya başladı. Bu durumda, ayrı gösterilemediği için bahşiş olarak yapılan ödeme, yeme içme hizmetinin matrahına dahil bir unsur olarak kabul ediliyor ve KDV'ye tabi tutuluyor.

Sektör temsilcilerinin kolaylık talep etmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, konunun tarafı olan diğer bakanlıklarla çalışma yürüttü. Bu kapsamda dünya örnekleri de incelenirken banka ve kredi kartı ile bahşiş ödemesinin çok yaygın olduğu ve ödeme belgelerinde bu tutarların ayrı gösterilerek KDV matrahına dahil edilmediği belirlendi.

Tamamı çalışanlara dağıtılacak

Hazırlanan taslak çalışmaya göre, bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek. Ücret niteliğindeki bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak. Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar çalışanlara dağıtılan paralar, normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve tarife yerine sadece yüzde 10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak.

Bahşiş ödemelerinin hizmet bedelinden ayrı olarak gösterilmesi şartıyla ücret niteliğinde olan bu ödemeler, işveren tarafından hizmet bedeline dahil edilmeyecek ve dolayısıyla KDV'ye tabi tutulmayacak.

Kapsama girecek sektörler belirlendi

Düzenleme, yeme içme sektöründe faaliyette bulunan işletmeleri, yemeği paket servis ve diğer şekillerde sunanlar da dahil müşteriye servis hizmeti sunan işletmeleri kapsayacak.

Otel ve benzeri konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu hizmetleri için ayrıca fatura ve fatura benzeri belge düzenlemeleri kaydıyla kapsamda olacak.

Konu hakkında iş ve sosyal güvenlik mevzuatında da sigorta primi ve kıdem tazminatları açısından uygulamayı destekleyici düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Motokuryelerin defter tutma zorunluluğu olmayacak

Motokurye faaliyetlerinden doğan ve ticari kazanç olarak vergilendirilen kazançların, tevkifat usulüyle vergilendirilmesine yönelik basit vergileme usulüne geçilmesi öngörülüyor.

Kuryelerin, hizmet sözleşmesi kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışmaları halinde elde ettikleri gelir ücret olarak vergilendiriliyor. Kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışmaları durumda ise elde edilen gelir ticari kazanç kapsamında değerlendiriliyor ve teslim hizmetleri KDV'ye tabi tutuluyor. Ticari kazanç mükellefi olarak faaliyette bulunan 126 bin 112 motokurye bulunuyor.

Motokuryeler ve mesleki birliklerden gelen talepler üzerine, bunların defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülükleri yerine kolay şekilde vergilendirilmelerine yönelik düzenleme yapılması için çalışmalar tamamlandı.

Ticari kazanç mükellefi olan motokuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden belli oranda tevkifat yapılacak, bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin tarifenin 4. dilimini (bu yıl için 3 milyon lira) aşmaması halinde tevkifat nihai vergi olacak.

Bu uygulamaya geçenlerin, defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak. Ayrıca, bunların hizmet ifaları KDV'den de istisna tutulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber