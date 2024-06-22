Otomobil şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki M.K, Y.Ç, H.K. ile H.A. yaralandı.

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