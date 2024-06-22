Otomobil şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 11:15, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:07
H.Ü.D. idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 16'ncı kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki M.K, Y.Ç, H.K. ile H.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.