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Anucur çetesine Şehit Hakan Telli operasyonu: Cephanelik çıktı

Kağıthane'de geçen yıl evlerine yapılan baskında polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden Anucur çetesine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, evde yapılan aramada otomatik silah, balistik yelek, kar maskeleri ve uyuşturucular ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 11:37, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:27
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Anucur çetesine Şehit Hakan Telli operasyonu: Cephanelik çıktı

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yaşanan olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park timi saat gece yarısı bir adrese baskın düzenlemişti.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olurken memur A.Y.Ç. ise göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanmıştı.

Saldırganlardan Diyar Anucur (18) ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar da gözaltına alınmıştı.

Yaşananların ardından devam eden günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden "Anucur" suç örgütüne operasyonlar düzenleyip çok sayıda şüpheliyi yakalamıştı.

Suç örgütüne yönelik soruşturmada 51 sanık hakkında 5'er yıldan 146'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ÖZEL HAREKET DESTEKLİ OPERASYON

Çeteye yönelik çalışmalar devam ederken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Hamidiye Mahallesi'nde iki adreste "Anucur" çete üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Çalışmaların ardından belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısını kırdıkları daireye giren polis ekipleri, şüpheli 3 şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

CEPHANE

Ardından dairede arama yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, mutfak bölümündeki çekmecede "Uzi" diye tabir edilen otomatik silah ve mermilerini, 92 parça bonzai, 6 parça kokain, kırmızı reçete ile satılan haplar, hassas terazi, balistik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi.

Aramaların ardından kelepçelenen 3 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 2 suç kayıtlı Tuğcan U., 2 suç kaydı bulunan Doğanay D. ve Hazal G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefeti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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