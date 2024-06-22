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Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?

Ev sahipleri ve kiracılar temmuz ayına odaklandı. Yüzde 25 sınırının sona ermesi beklenirken, kira zam hesaplarında kafalar karıştı. Yeni dönemde kira zammı nasıl belirlenecek, kiralık piyasası nasıl etkilenecek?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 12:15, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:15
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Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?

Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına çevrildi.

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek.

Uygulama kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıl önce başlamıştı.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

TEMMUZDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRANDA KİRA ZAM TAVANI NE KADARDI?

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu.

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı.

Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi.

Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

KİRALIK PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Uzmanlara göre zam sınırı uygulamasının kalkması ile kira piyasasında normalleşme başlayacak.

Kontratların normale dönmeye başlayacağını belirten uzmanlar, fiyatların bir süre sabitlenmesi ve enflasyonun gerilemesiyle kiralarda reel anlamda düşüş olabileceğini ifade etti.

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