Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 13:25, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motokurye ve garsonlara muafiyet getirileceğini duyurdu.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz.
Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak." dedi.