İstanbul'da taksilerde 'panik butonu' devreye giriyor

Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği
O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı
O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Hamas lideri Haniye: İsrail'in yenilgisi hayal değil gerçek
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
AK Parti'de değişim hızlanıyor! Bazı başkanların istifaları istenecek
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da taksilerde 'panik butonu' devreye giriyor

Taksi sürücülerine yönelik saldırılarda yaşanan artış sebebiyle İstanbul'da örnek bir proje hayata geçiriliyor. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından prototipi tanıtılan taksilerde 'panik butonu' projesi, ilk defa Haziran ayı itibarıyla kapsamlı olarak İstanbul'da denenmeye başlandı. Konuyla ilgili konuşan taksici Birol Güneş, "Bu sistemde yolcu ile araba içerisinde herhangi bir münakaşaya girdiğinde, panik butonu var. Bu panik butonuna bastığınız zaman "TAKSİ S.O.S' diye yanar. Böylece emniyet birimlerine ve 153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihbar ediliyor. İhbar edildiğinde de en yakındaki ekipler polis ise polis, jandarma ise jandarma olay yerine gelip müdahale ediyor" dedi. Taksici Necati Kara ise, "Biz taksiciler için biliyorsunuz can güvenliğimiz sıkıntıda oluyor. Her türlü müşteri ile karşı karşıya geliyoruz. Bu sistem bence çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 13:36, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:38
Yazdır
İstanbul'da taksilerde 'panik butonu' devreye giriyor

Taksi sürücülerine yönelik yaşanan hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarındaki artış sebebiyle İstanbul'da yeni ve örnek bir uygulamaya başlandı. Konuya ilişkin olarak yaklaşık 15 yıldır taksici cemiyetleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmüş ancak uygulama aşamasına geçilememişti. Birçok şehirde yerel yönetimlerce taksilerde panik butonunun bulundurulması zorunlu tutulmuş ancak yine de sonuç alınmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12 Ocak 2024'te prototipi tanıtılan taksilerde panik butonu uygulaması ise 1 Haziran 2024 itibarıyla kapsamlı olarak denenmeye başlandı. Randevu sırasına göre sisteme dahil edilen taksiler ile panik butonu uygulamasının denemesi yapılıyor. Kısa süre içerisinde İstanbul'daki tüm taksilerin sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

SÜRÜCÜ BUTONA BASACAK, EMNİYET BİRİMLERİNE İHBAR GİDECEK

Uygulama sayesinde taksicilere yönelik gerçekleşen olaylarda sürücü tarafından panik butonuna basılacak ve emniyet birimlerine yaşanan olay ihbar edilmiş olacak. Ayrıca araç üzerinde bulunan ışıklı tabelada da duruma ilişkin uyarı yer alacak ve güzergah üzerinde denetim yapan polis ve jandarma birimleri haberdar edilecek. Yaşanan bu süreçleri ise araç içerisinde sürücü dışındaki kimse bilemeyecek.

YOLCULARA YÖNELİK PANİK BUTONU DA KOYULACAK

İBB tarafından tanıtılan prototipteki yolculara yönelik panik butonu ise henüz uygulamaya alınmadı. Mevcut uygulamanın deneme aşamalarının tamamlanmasının ardından yolculara yönelik panik butonu da taksilere yerleştirilecek. Uygulamanın son aşaması olarak ise taksi içerisine anlık görüntü aktarımı yapan kamera sistemi yerleştirilecek. Böylece İBB'nin güvenlik birimleri tarafından rutin güvenlik denetimleri de devamlı olarak sağlanacak.

"PANİK BUTONUNA BASTIĞINIZ ZAMAN 'TAKSİ S.O.S.' DİYE YANAR"

Konuya ilişkin konuşan taksici Birol Güneş, "Bu sistem örnek veriyorum yolcuyla birlikte seyahat ettiğin, yolcuyu lokasyonuna bıraktığın esnada, yolcu ile araba içerisinde herhangi bir münakaşaya girdiğinde, panik butonu var. Bu panik butonuna bastığınız zaman 'TAKSİ S.O.S' diye yanar. Böylece emniyet birimlerine ve 153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihbar ediliyor. İhbar edildiğinde de en yakındaki ekipler polis ise polis, jandarma ise jandarma olay yerine gelip müdahale ediyor" dedi.

"POLİS VE JANDARMA OLAY YERİNE MÜDAHALE EDECEK"

Uygulamanın deneme sürecine ilişkin bilgi veren Güneş, "Randevu alıyorsunuz, Bahçelievler'de İBB'nin kendi yerine gidiyorsun. Sıran geldiğinde tepe lambası, panik butonu gibi her şey takılıyor. Entegresini bekliyorsunuz, entegre faaliyete girdiğinde bu sefer sistemimiz tam çalışmış olacak. Yani panik butonuna yanlışlıkla basmış olsan polis ekibi gelecek. Başın gerçekten sıkıntıdaysa panik butonuna bastığında yine polis ise polis jandarma ise jandarma olay yerine müdahale edecek" diye konuştu.

"BU SİSTEM ŞU ANDA ÇOK GÜZEL OLDU"

Taksici Necati Kara ise, "Biz taksiciler için biliyorsunuz can güvenliğimiz sıkıntıda oluyor. Her türlü müşteri ile karşı karşıya geliyoruz. Bu sistem bence çok güzel şu anda. Aslında kabinde olsak daha güzel olur. Kabinli bir sisteme geçilse bizim için de daha hayırlı olur, güzel olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İÇERİDE CAM BİR PANEL OLMASI LAZIM"

Panik butonundan memnun olmalarının yanında cam panel taleplerini de dile getiren taksi şoförü Yakup Halipçi ise, "Bu çok güzel bir şey. Müşteri bindiği zaman dolu yazıyor, müşteri bindiği zaman basıyoruz boş yazıyor. Çok güzel fakat önemli olan bağlanması yani. İçeride bir panel olması lazım, cam panel. Öyle bir şey olması lazım. Bizim arkadaşlar var, biz burada 40 kişiyiz. Hepsi memnun, hiçbir problem yaşamadık. İnşallah daha da güzel olacak ileriki zamanda" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber