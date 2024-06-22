Alman devi Ferdi ve İsmail'e talip oldu!

24 yaşındaki futbolcuyu Arsenal de takip ediyor. Ferdi Kadıoğlu geçen sezon sarı-lacivertli formayla 51 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı verirken, İsmail Yüksek ise 47 maçta 1 gol, 6 asist üretti.

İsmail Yüksek için Euro 2024 sonrası resmi girişime hazırlanan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için ilk temas kurdu, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi soruldu.

Nuri Şahin'i takımın başına getiren Alman devi iki futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor.

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