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Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin vasiyetini 15 Temmuz Derneği yerine getirecek

15 Temmuz Derneği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un "Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması" vasiyetini yerine getireceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 15:39, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 15:41
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Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin vasiyetini 15 Temmuz Derneği yerine getirecek

Dernekten yapılan açıklamada, Horoz'un şehit olmadan önce, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedilen konuşmasında, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" denildi.

Açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasıyla birlikte Horoz'un vasiyetini 15 Temmuz Derneği'nin üstlendiği kaydedildi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise

"Bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Şehidimiz adına Afrika'da açacağımız su kuyusunu detaylarını yakında paylaşacağız. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz"

sözlerine yer verildi.

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