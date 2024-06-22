EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür'den

Ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan karşısında skoru 2-1'e getirdiği gol de ilk maçların en güzel golleri arasında 3'üncü sırada yer buldu.

EURO 2024 ikinci hafta maçları devam ederken, gruplarda oynanan ilk maçlarda atılan en güzel 3 gol seçildi. 6 grupta oynanan 12 ilk hafta maçında toplamda 35 gol atılırken, milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan ağlarına gönderdiği gol, ilk maçların en güzel golünde ilk sırada yer aldı.

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