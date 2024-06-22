Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.

Pazar günü trafiğine kalmak istemeyen sürücüler, tatilin 8'inci gününde sabah erken saatlerde yola çıkmaya başladı.

Sürücüler TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştururken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Jandarma ve polis ekipleri, özellikle belirlenen noktalara konuşlanarak sürücülerin hız sınırını aşmaması, takip mesafesini koruması için uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca hız sınırını aşan sürücüler radar ile tespit edilerek, gerekli cezai işlem uygulanıyor. Zaman zaman arıza yapan araçlar sebebiyle de trafik yoğunluğu oluşuyor.

Sürücüler, birçok kentin geçiş güzergahında yer alan Ankara-Samsun Karayolu'nda da trafik yoğunluğu oluşturmaya başladı.

Gidiş yolculuğunda akıcı yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde ise tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımını rahat sağlıyor.

Trafiğin normal seyrettiği otoyolda ekipler muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Araçların rahatlıkla ilerlediği Anadolu Otoyolu havadan da görüntülendi.

Gidiş yolculuğunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu'nun ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda ulaşımını rahat sağlıyor.

Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölge trafik zaman zaman aksıyor.

Akıcı yoğunluğun aralıklarla devam ettiği Bolu geçişinde, trafik ve karayolları ekipleri yollardaki olumsuzluklara hızlıca müdahale ederek trafiği aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Akıcı yoğunluğun aralıklarla pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.