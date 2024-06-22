Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz

Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe'de toplandı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.

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