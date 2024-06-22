Beşiktaş'ta Di Maria gelişmesi: Somut adımlar atıldı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken, Angel Di Maria ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetiminin Angel Di Maria'yı renklerine bağlamak için tüm şartları zorladığı kaydedildi.

Arjantinli yıldız oyuncuyla temas kurulurken, siyah-beyazlıların danışmanı Brad Friedel'in somut adımlar attığı öne sürüldü.

ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Benfica'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

Ayrıca Beşiktaş'ta ikinci Başkan Hüseyin Yücel'in de bu transferde etkin rol oynadığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.