Aydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı: Müdahale ediliyor

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı.

Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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