Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, dün hayatını kaybeden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul için taziye mesajı paylaştı. Açıklamada, "Paul, Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacak" denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 19:52, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 19:53
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul'un 21 Haziran'da vefatının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Paylaşımda, "Büyükelçi Paul, görevi sırasında Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacaktır" ifadesine yer verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, X sosyal medya platformundan duyurmuştu.