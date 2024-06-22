A Milliler, Portekiz'e farklı kaybetti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verdi. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan müsabaka TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlandı.

Mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Portekiz, maçın 21. dakikasında Bernardo Silva'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. A Millilerimiz, 28. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle 2-0 geriye düştü.

Mücadelenin ilk yarısı Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Portekiz, 56. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 3'e çıkardı: 0-3

Kalan sürede skor değişmedi ve A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki 2. maçında Ronaldolu Portekiz'e 3-0 yenildi.

Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekibimiz 3 puanda kaldı.

İlk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Portekiz ise Türkiye karşısında elde ettiği galibiyetle 2'de 2 yaptı. 6 puanla grupta liderliğe yükselen Ronaldo ve Pepe'li Portekiz, son 16 turuna çıkmayı garantiladi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

6. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik'in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

GOL: 22. dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen atakta Leao'nun yerden ortasında savunmadan seken top, penaltı noktasının sağındaki Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 0-1.

GOL: 29. dakikada Portekiz ikinci golü buldu. Kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydın'ın hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 0-2.

31. dakikada soldan 2 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yakın direğe yerden vuruşunda, kaleci topu ayağıyla kornere uzaklaştırdı.

41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

İlk yarı, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.