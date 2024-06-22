İzmir'de iki otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 21:30, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 21:24
Yusuf A.'nın kullandığı otomobil, Menderes-Gümüldür kara yolu Şaşal Mahallesi yakınlarında, Rasim G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Yusuf A. ile eşi Nuray A'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazada yaralanan Elif A, İsmet A, Rasim G, Medine Y, Murat Y, Çınar Miraç Y. ve Merve T. hastaneye kaldırıldı.