Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanşehir İlçemizde yaşanılan 4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.