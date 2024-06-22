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Özgür Özel: Asgari ücrete temmuzda zam yapılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının iyileştirilmesi ve asgari ücretin temmuz ayında yükseltilmesi gerektiğini söyledi. CHP lideri, vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir konuda tartışmayacaklarını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 23:04, Son Güncelleme : 22 Haziran 2024 23:08
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Özgür Özel: Asgari ücrete temmuzda zam yapılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Rönesans Konteyner Kent'teki depremzedelerle görüştü, engelli çocuklar ve aileleriyle sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özel, deprem bölgesinde çeşitli sorunların yaşandığını söyledi.

Konteynerlerde yaşamın zor olduğunu dile getiren Özel, "Maalesef deprem bölgesi oy alana kadar gündemdeydi. Oy aldıktan sonra maalesef gündemlerinden düşürdüler. Biz bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bir basın mensubunun "bazı gazetecilerin hedef gösterildiği"ne ilişkin sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Siyasetçi dediğiniz eleştiriye açık olması lazım ve hep bunu savundum. Siyasetçi kişileri hedefe almış ve o kişilere kişisel husumet güdüyor değiller ama bir gerçek var. Ankara'nın orta yerinde yerde bir cenaze duruyor. Cenaze Ülkü Ocakları başkanına ait, normalde böyle bir kayıp olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi yeri göğü inletmesi gerekirken bir taziye paylaşımı, geçmiş olsun mesajı, cenazesine gidip bir çelenk yollama, bir hatır sorma bile yok. Kadıncağızın bir derdi var, iki kızı babasız kaldı, 'babalarının kanı yerde kalmasın, suçlular hesap versin' diyor."

Cinayeti azmettiren ve buna yardım edenlerin bulunmasını istediklerini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Bütün Türkiye'nin huzuru için bu partinin içerisinde bazıları var. Bakın genellemek istemiyoruz. 70 yıllık bir geleneği topyekün kötülemek istemiyoruz ama bu partinin bir evladı öldürülüyor ve iki isim var, o iki isimle ilgili iki şey var. Kamuoyu bu kişilerin de bilgisine başvurulmasını, bu kişilerle bağlantılı kişilerin sorgulamaya dahil edilmesini istiyor. Bu ikisinden parti yaka silkiyor. Bu ikisini, bu ikisinden başka savunan var mı? Önümüzdeki günlerde çok köklü değişiklikler olacak gibi şeyler yazıldı, çizildi. Ben hiçbir partinin iç işlerine karışmam ama bu ikisinin durumu hakikaten Türkiye'de çok vicdanları sızlatıyor. Her şeyin altından çıkıyorlar. Devlet Bey geçmişte çok olumsuz ilişkilere son vermesiyle bilinen, mafyayla birtakım ilişkileri bitiren, bir örgütü baştan aşağı belli bir çizgiye çeken bir yapısıyla takdir topluyordu. Bu işi halletmek Devlet Bey'e düşer ve mutlaka bu konuyu değerlendireceğini düşünüyorum."

'Asgari ücret temmuzda yükseltilmeli'

Özel daha sonra partisinin Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti önündeki Halk Buluşması'nda vatandaşlara hitap eden Özel, emekli maaşının iyileştirilmesi ve asgari ücretin temmuz ayında yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir konuda tartışmayacaklarını kaydeden Özel, "Sizin derdinizi dile getirecek gerçek bir halk partisi, gerçekten emekçilerin hakkını arayan bir siyasi parti var. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bizim işimiz sokağın sesini dinlemek. Sokak 'geçinemiyoruz' diyor." diye konuştu.

CHP'nin herhangi bir siyasi partiyle değil, milletle ittifak içinde olduğunu söyleyen Özel, "Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Rengini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye ittifakı, milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye ittifakı, Müslüman, muhafazakar demokratlardır. Türkiye ittifakı, milliyetçi demokratlardır. Türkiye ittifakı, Türk demokratlardır, sizin gibi sosyal demokratlardır." değerlendirmesinde bulundu.

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