Akraba olan iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü
Muş'ta akraba olan 2 aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 07:11, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 07:36
Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine beldeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Burhan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, beldede güvenlik önlemlerini artırdı.