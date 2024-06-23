Akraba olan iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü

Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Burhan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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