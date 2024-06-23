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Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti

Bursa'da 46 yaşındaki Enda Balta, diş ağrısı nedeniyle gittiği hastaneden döndükten sonra evinde cansız bedeni bulundu. Balta'nın antibiyotiklerin üzerine ağrıya dayanamayarak çeşitli ağrı kesici haplar aldığı ve bunun üzerine yaşamını yitirdiği iddia edildi. Öte yandan Enda Balta'nın ailesi, otopsi raporunun sonucunu bekliyor

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 23:33, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 23:33
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Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti

Bursa'da diş ağrısı nedeniyle gittiği hastane dönüşü evinde hayatını kaybeden Enda Balta'nın (46) ölümüyle ilgili otopsi sonucu bekleniyor.

1 çocuk annesi kadının, diş hekimi tarafından verilen antibiyotik iğneleri vurdurmak için gittiği özel sağlık kabinindeki hemşire, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Balta'nın iğne haricinde çok sayıda ağrı kesici hap içtiğini söyleyip, "Kendisini 'Ağrı kesici şokuna girebilirsin' diye uyardık. Diş doktorunu aradık, kendisi herhangi bir müdahalede bulunmamamızı söyledi. Hiçbir işlem yapmadan hastaneye yönlendirdik" dedi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir dişi ağrıyan Enda Balta, yaklaşık 3 gün önce bir diş kliniğine başvurdu.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BİR HALDE BULDULAR

Burada kendisine ilaç verilen Balta, ağrıları geçmeyince merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir diş hastanesine gitti. Balta, yapılan tedavinin ardından evine dönerken, yakınları verilen ilaçları almak için eczaneye gitti.

İlaçlarını alan yakınları eve geldiklerinde Enda Balta'yı hareketsiz şekilde yatağında buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin şüpheli ölüm vermesi üzerine Enda Balta'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DİŞİNDEKİ APSE İÇİN ANTİBİYOTİK İĞNE VERİLMİŞ

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucu beklenen Balta'nın, bayram sonrası Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'ndeki özel bir diş kliniğine gittiği öğrenildi. İddiaya göre Balta'ya burada, dişindeki apse nedeniyle muayene olduğu diş hekimi tarafından tedavi için antibiyotik iğne verildi.

AĞRILARI GEÇMEYİNCE ÇEŞİTLİ AĞRI KESİCİ HAPLAR İÇTİ

Balta, 600 miligramlık ampulleri, yine aynı mahalledeki özel bir sağlık kabininde 12 saat arayla vurdurmaya başladı. Dün sabah saat 09.00'da iğnesini vurdurmak için sağlık kabinine giden Balta, eve döndüğünde yine iddiaya göre ağrısı geçmeyince çeşitli ağrı kesici hapları içerek, saat 14.00 sıralarında bir kez daha sağlık kabinine gitti.

DHA muhabirinin telefonda konuştuğu sağlık kabinindeki görevli hemşire, Enda Balta'nın iğne vurulduktan sonra gittiği evinde çeşitli ağrı kesici haplar içmesine rağmen ağrısı dinmeyince tekrar sağlık kabinine geldiğini belirtti.

"CERRAH MÜDAHALESİ GEREKİYORDU"

Enda Balta'yı hiçbir müdahale yapmadan, hastaneye yönlendirdiklerini söyleyen hemşire, "Ağzında şiddetli şekilde ödem vardı. Kendisi yoğun bir şekilde ağrı kesici hap almış. Evde ne varsa içmiş, ağrısı olduğu için bizden hala ağrı kesici ilaç vermemizi istedi. Kendisini 'Ağrı kesici şokuna girebilirsin' diye uyardık. Diş doktorunu aradık, kendisi herhangi bir müdahalede bulunmamamızı söyledi. Durum diş hekimlikten çıkmıştı, hasta problemliydi ve cerrah müdahalesi gerekiyordu. Normal bir diş hekimi müdahale etse sorun yaşardı. Hiçbir işlem yapmadan hastaneye yönlendirdik" dedi.

AİLE OTOPSİ RAPORUNU BEKLİYOR

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından, yakınları tarafından teslim alınan 1 çocuk annesi kadının cansız bedeni, Soğanlı Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Soğanlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan Enda Balta'nın ailesi, otopsi raporunun sonucunu bekleyerek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından ihmal söz konuysa şikayette bulunacaklarını belirtti.

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