Şırnak'ta 7 köye sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

Dün sabah saatlerinde Tepecik köyünde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak, rüzgarın da etkisiyle yangın akşam saatlerinde yeniden başladı ve kısa sürede çevresindeki 7 köye sıçradı. Gece geç saatlere kadar süren ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına İdil Belediyesi itfaiye ekipleri yetersiz kalınca, Cizre ve Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri destek verdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren söndürme çalışmaları tamamlandı. Yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.