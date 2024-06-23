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Bakan Yumaklı'dan anız yangını sitemi: Bize bir şey olmaz' anlayışı en büyük problemimiz

Sadece bu yıl çıkan yangınlarda 5 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı zarar gördü. Tarım ve Orman İbrahim Yumaklı; "Vatandaşımıza her seferinde hatırlatıyoruz. Tarlada çay demlemeyin. Hasat alanında sigara içmeyin. İzmarit atmayın. Biçerdöver kullanımında dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 08:47, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:15
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Diyarbakır-Mardin sınırında can alan anız yangını, Çanakkale'den Uşak'a kadar geniş coğrafyada kontrol altına alınan orman yangınları sonrasında konuştuğumuz Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bize bir şey olmaz" anlayışına tepki gösterdi.

"Bize bir şey olmaz düşüncesi en büyük problemimiz!" diyen Yumaklı şu bilgileri verdi:

2024 yılında çıkan 1.043 orman yangınında, 4.062 hektar (5.600 futbol sahası) orman alanı zarar gördü.

Yangınlar üçte birine karşılık gelen 303 adedi kırsal alanda (anız yakılması, tarla-bahçe temizliği, yol kenarı temizliği gibi) başlayarak orman alanına sıçradı. Sadece bu yangınlarda 1.454 hektar (2 bin futbol sahası) orman alanı zarar gördü.

Köy köy dolaşıyor, bilgilendirme yapıyoruz. Kışın hiç gidilmedi ise köylere en az 4 kez gidiliyor. Anız yakılmaması gerektiğini bilmeyen çiftçi yoktur.

Orman teşkilatımız yangınla mücadelesini 12 aya taşıdı. "Bilinçlendir, önle/söndür, ağaçlandır" düsturuyla çalışıyoruz.

Valiliklerin koordinasyonunda yangına hassas bölgeler başta olmak üzere bilgilendirme çalışmalarına kolluk kuvvetleri de katılıyor.
Anız yakma başta olmak üzere orman yangınlarına sebep olmanın caydırıcı cezaları, ciddi hapis cezaları var.

Vatandaşımıza dikkat edilmesi gereken hususları her seferinde hatırlatıyoruz:

Tarlada çay demlemeyin. - Hasat alanında sigara içmeyin! - İzmarit atmayın! - Biçerdöver kullanımında dikkatli olun. - Balyalama sırasında özen gösterin. -Yanınızda mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurun.
Hasat sezonu öncesi İçişleri Bakanımızla birlikte 23 ilin valisi ile tam gün toplantı yaptık. Tarım ve Orman İl Müdürlüklerini de hasat dönemi boyunca sahada olmaları konusunda talimatlandırdık.
Hava sıcak, nem düşük, rüzgar çok kuvvetli esiyor, en ufak bir kıvılcım bulunduğu alanı benzin dökülmüşçesine yakıyor.
Orman yangınları ile mücadele eden ekipler birer kahraman. Tüm kurumların eşgüdüm içinde çalışmasının meyvelerini alıyoruz. Bu konuda dünyanın en iyilerinden olduğumuzu söyleyebilirim.
Evet, personelin işi o. Yangını söndürecek ama bu emeğin de bilinmesi gerekiyor. Devlet her zaman ve her şartta tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında oluyor.
Ancak azınlıkta da olsa bazı kişilerin bu çabayı görmezden gelmesi elbette üzücü. Duyarlı vatandaşlarımıza minnettarız. Onların yangına karşı olan hassasiyetleri bizleri motive ediyor.

OKAN MÜDERRİSOĞLU

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