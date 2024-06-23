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Otomobiller çarpıştı, aracın altında kalan yaya hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, savrulan arabanın altında kalan ve ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 09:32, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:45
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Otomobiller çarpıştı, aracın altında kalan yaya hayatını kaybetti

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, Mevlana Caddesi'nden gelen otomobille çarpıştı. Kazada araçlardan biri çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki 64 yaşındaki İsmet Akcan'ın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Aracın altında mahsur kalan Akcan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan ön müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İsmet Akcan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Akcan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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