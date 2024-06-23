Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, görevden dönen güvenlik korucularına ait olduğu öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, güvenlik korucularını taşıyan araç kaza yaptı. Araçta toplam 4 güvenlik korucusu bulunuyordu.

Cumali E. (30) idaresindeki 73 ABC 428 plakalı otomobil, Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi Gümüşyazı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.E, İ.E, M.E. ile H.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cumali E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak Valiliği tarafından 2 gün önce yapılan açıklamada, Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları bölgelerinin 7 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurmuştu.