Kurban Bayramı fırsatçılarına 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama

Diyarbakır'da bayram alışverişi nedeniyle yoğunluk oluşan çarşı ve pazarlarda kalabalıktan faydalanarak hırsızlık ve yankesicilik yapmak isteyenlere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, seyyar satıcı gibi davranarak, özellikle halkın yoğun olduğu Sur ve Bağlar ilçelerinde önlem aldı. Ayrıca bayram boyunca da ses yayın aracıyla uyarılarda bulundu. Takipte hırsızlık ve yankesicilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli, düzenlenen 'Kanca' operasyonuyla gözaltına alındı. Hırsızlık ve polisin simitçi gibi davranıp takip ettiği anlar kameraya yansırken, çalınan çanta, cüzdan ve telefonlar sahiplerine iade edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalışmanın İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.