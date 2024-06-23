Bakan Tekin: Ben dahil kimse 'mülakatta' torpil yapamaz

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kanal7 Ankara Temsilcisi Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı. Tekin; devamsızlık, sınıfta kalma, öğretmen atamaları öncesi yapılacak mülakatlara kadar birçok konuda çok önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT UYGULAMASI



(Kimse kimseye torpil yapamayacak mı, bundan emin misiniz?) Ben dahil kimse torpil yapamaz. Sistem buna müsaade etmez. Normal olarak şu ana kadar bana bir sürü isim gelmesi lazımdı. Bir tane daha gelmedi. Başkasına da gidemezler. Milletvekillerimiz dahil kimse bize böyle bir talepte bulunmadı. Ben bu sınavın, objektif, şeffaf ve adil olması için her türlü tedbiri aldığımı düşünüyorum. Buna rağmen öngöremediğimiz şekilde bir adaletsizliğe sebep verecek kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yaparım. Müsaade etmeyeceğiz buna.

Sınava girecek öğretmen arkadaşımız kendi ismiyle girmiyor, bir kod numarasıyla giriyor. Sınav jürisinin hiçbirisinin ismini bilmiyor. Aday bilmediği gibi, hiç kimse bilmiyor. Adayın kod numarası, fotoğrafı bir de KPSS skoru olacak. Jüri olacak. Aday, salona girdiği an elektronik ortamda bir tuşa basacak. Adaya giden bildirimde hangi sınıf düzeyinden kendisine soru soracağı da yazılı. Mesela matematik öğretmenimiz sınava gidecekse, 10. sınıf matematik. Linkini de veriyoruz. Bu konulardan bir tane soru soracağız. Soruyu aday aldıktan sonra, jüri üyeleri adayın cevabını parametreler ışığında notlandıracak. Bu kadarla da sınırlı değil. Hangi konuda eleştiri varsa, o konuda tedbir almaya çalıştık. Soru çıktığı zaman, jüri üyelerinin önüne de adayın vereceği cevaba beklentiye yönelik bir anahtar çıkacak.

Aday, sınavdan çıkarken verdiği cevabı yazıp imzalayacak. Görüntülü kamera kaydı da var. İtirazlara açık. Alınabilecek tüm tedbirleri aldık. Bütün bunlara rağmen bir arkadaşımız hala yanlışlık yaparsa, gereğini yapacağız onunla ilgili.

ÖĞRETMENLİK AKADEMİSİ NASIL İŞLEYECEK?



Türkiye'de öğretmen yetiştirme sürecine bakmak lazım. Ortaöğretim dediğimiz lise mezunu kişilerin öğretmen olduğu bir süreçten başlıyoruz, zamanla öğretmenler için ayrı okullar, enstitüler... Türkiye'de metodoloji değişiyor. Bir bu boyutu var. İkinci boyutu, dünyadaki uygulamalara bakmamız lazım. Artık lisans eğitiminin yanına gerekli formasyonların olduğu bir süreç öne çıkıyor. Lisans eğitimini bitiren kişilere 600 saate kadar eğitim veren ülkeler var. Bizde ise lisansı bitiren arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda 90 saat uygulama eğitimi alıyor."