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Bahçelievler'de felçli babasını eve gelmediği için darbetti

BAHÇELİEVLER'de, iddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılan ve yaklaşık bir haftadır sokakta yaşayan 57 yaşındaki felçli Zeyni Başaran, kendisini eve götürmek isteyen oğlu Ferhat Başaran tarafından darbedildi. Baba Zeyni Başaran eve gitmek istemediğini belirterek, oğlunun kendisine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Oğlunun babasına yumruk attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 12:43, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 14:46
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Bahçelievler'de felçli babasını eve gelmediği için darbetti

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre 57 yaşındaki Zeyni Başaran, yaklaşık bir hafta önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılarak sokakta yaşamaya başladı. Geceleri bir otobüs durağında uyuyan Başaran'ın sokakta kalmasından ve arkadaşlarının babasını o şekilde görmesinden rahatsız olan Ferhat Başaran, konuşmak üzere babasının yanına gitti. Babasını tüm çabalarına rağmen eve götürmeye ikna edemeyen Ferhat Başaran, bu duruma sert tepki gösterdi. Başaran vücudunun yarısı felçli olan babasını yumruklamaya ve elindeki bastonla vurmaya başladı. Baba Başaran'ın yardım çığlıklarını ve oğlunun bağrışlarını duyan vatandaşlar ise camlara çıkarak tepki gösterdi. Tüm tepkilere rağmen Ferhat Başaran ikna olmayınca vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekiplerinin, baba Zeyni Başaran'ın şikayetçi olmaması üzerine herhangi bir işlem yapmadan ayrıldığı iddia edildi. Ferhat Başaran ise tüm çabalarına rağmen babasının gelmemesi üzerine olay yerini terk etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

"VALLAHİ BANA SALDIRMADI"

Darbedilen baba Zeyni Başaran, "Biz evde annesiyle kavga ettik. O da bana, 'Sen niye burada yatıyorsun' dedi. Ben burada bankta uzanmıştım. 'Bana eve gel' diyordu. Ben eve gitmeyi istemiyordum. Aramızda başka bir mesele yok. Bana, 'Burada yatıyorsun, beni rezil ediyorsun' diyordu. Eve gidiyorum bir türlü, burada yatıyorum bir türlü. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Vallahi bana saldırmadı" dedi ve oğlunun kendisini darbetmediğini iddia etti.

"O BASTONU ELİNDEN ALDI, KAFASINA, BELİNE VURDU"

Olayı gören Ebru Gezer, "Sesler duyduk ve direk balkona çıktık. Baktık ki, genç bir çocuk yaşlı ve engelli birini dövüyordu. Çevredeki kişiler de tepki gösteriyordu ama şüpheli kişi, adamı defalarca yumrukladı, darbetti. Biz polis ekiplerini aradık hemen. Kadın olarak gidip müdahale edemezdik çünkü çok saldırgandı. Bayram öncesinden beri orada yatıp kalkıyordu. Yardım etmeye de gittik ama pek konuşmadı. 'Beni arkadaşlarıma rezil ediyorsun, beni arkadaşlarım arıyor, Babamın orada burada kaldığını söylüyorlar' diye söylemlerde bulundu. Adamın elinde bir baston vardı, zaten engelli bir birey. O bastonu elinden aldı, kafasına beline vurdu. Daha sonra yumruklar atarak, çok acımasızca dövüyordu" şeklinde konuştu.

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