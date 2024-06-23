Kaldırımda yürüyen 2 gencin öldüğü kazada 3 araç sürücüsü tutuklandı

Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Bakan Tekin: Ben dahil kimse 'mülakatta' torpil yapamaz
Bakan Tekin: Ben dahil kimse 'mülakatta' torpil yapamaz
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Kazanca göre vergi: Hedef 226 milyar TL
Kazanca göre vergi: Hedef 226 milyar TL
Sahiplenilmeyen köpeğe ötanaziden geri adım yok
Sahiplenilmeyen köpeğe ötanaziden geri adım yok
Yurt dışı harcında GİB'in teklifi hükümetten döndü
Yurt dışı harcında GİB'in teklifi hükümetten döndü
Akrabalar e-devlet'te akrabalıktan çıkarılabilir mi?
Akrabalar e-devlet'te akrabalıktan çıkarılabilir mi?
Yılmaz'dan satın alma gücü paritesine ilişkin paylaşım
Yılmaz'dan satın alma gücü paritesine ilişkin paylaşım
Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısı
Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz
Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği
O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı
O ilde denize girmek 2 gün yasaklandı
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
Bakan Şimşek'ten bahşiş ve motokuryeler için muafiyet açıklaması
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Konya'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Bayram trafiği: Otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçti
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Son 5 yılda makas açıldı! Asgari ücret 8 kat, konut fiyatı 12 kat arttı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Bayram tatilinin 7 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kaldırımda yürüyen 2 gencin öldüğü kazada 3 araç sürücüsü tutuklandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan (24) ve Ayberk Erkut'a (21) çarpıp ölümüne neden olan cipin sürücüsü G.K. ile kazaya sebebiyet verdiği belirlenen otomobil sürücüleri S.A. ve İ.O. tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 14:44, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 14:45
Yazdır
Kaldırımda yürüyen 2 gencin öldüğü kazada 3 araç sürücüsü tutuklandı

Kaza, 20 Haziran saat 21.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. G.K. yönetimindeki 41 GK 691 plakalı cip, S.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Savrulan cip kaldırıma çıkıp burada yürüyen Muhammed Ali Kraan ile Ayberk Erkut'a, ardından da duvara çarparak takla attı. Kazada Kraan ve Erkut yaşamını yitirdi.

İLK MAAŞINI ALMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan'ın Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olduğu ve özel bir firmada çalışmaya başladığı ve ilk maaşını geçen günlerde aldığı öğrenildi. Krann'nın cenazesi İstanbul Esenyut'da toprağa verildi

SINAVA HAZIRLANIYORDU

Ailesinin tek çocuğu olan Ayberk Erkut'un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı, bu yıl ülkesine geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi. Erkut'un cenazesi ise Tınaz Tepe Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazma Kent Mezarlığında toprağa verildi.

3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarında yaptıkları incelemede S.A. ve 81 ACC 964 plakalı otomobilin sürücü İ.Ö.'nün trafikte hatalı sollama yaparak ilerlediklerini ve kazaya sebebiyet verdiklerini tespit etti. G.K. ile otomobil sürücüleri S.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı. 3 sürücü polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cip sürücüsü G.K. 'Taksirle ölüme sebebiyet verme', S.A. ile İ.O. ise 'Kazaya sebebiyet vermek ve hatalı sollama' suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber