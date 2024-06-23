Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King şubelerine saldırı

İsrail aleyhine slogan atarak iş yerlerine saldıran grup ile bazı müşteriler arasında gerginlik yaşandı.

Bir grup genç dün akşam saatlerinde (22 Haziran) Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Starbucks ve Sur ilçesindeki Burger King şubelerine eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi.

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