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Hastane önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Polisin havaya ateş açarak ayırmaya çalıştığı kavgada 1'i bıçakla 5 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 15:25, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:26
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Hastane önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı

Siirt'te hastane önünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Köprüçay ile Karasungur köyü arasında çıkan kavganın devamı hastane önünde sürdü.

Hastane önünde karşı karşıya gelen iki grup burada da bıçaklı kavgaya karıştı.

Kavgada 1'i bıçakla toplam 5 kişi yaralandı.

Polis, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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