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Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında can kaybı sayısı arttı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli'nin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdenli'nin ölümüyle, yangındaki can kaybı sayısı 15'e yükseldi. Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 15:56, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 16:37
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Diyarbakır-Mardin sınırındaki alanda çıkan yangında can kaybı sayısı 15'e ulaştı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir yaşamını yitirdi.

Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi.

120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.

Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor.

CAN KAYBI 15'E ULAŞTI

Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erdenli, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Erdenli'nin cenazesi, Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde toprağa verildi.

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