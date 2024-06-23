Eski karısına şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Boşandığı eşi tarafından tehdit edilip, şiddet gördü" içerikli haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

BURSA (AA) - Bursa'da eski karısına şiddet uyguladığı için 2 yıl önce elektronik kelepçe takılan şüphelinin, bu tedbiri ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

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