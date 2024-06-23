Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi

BATMAN (AA) - Batman'da anız yakan 12 kişiye toplam 263 bin 185 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, anız yakmak suretiyle temel ekolojik sistemlerin dengesinin bozulmasına, bitki ve hayvan türünün yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açanlara Çevre Kanunu gereği ceza uygulandığı bildirildi.



Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında jandarma ve emniyet ekiplerince tanzim edilen tutanaklar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce idari para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, ekin biçme sezonunun başladığı bu ay 12 kişiye toplam 263 bin 185 lira ceza uygulandığı kaydedildi.



Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ayrıca anız yakmanın yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği tehlikeye sokmak veya taksirle yangına neden olmak suçunu teşkil etmesinden dolayı anız yakanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezalandırılmaları için cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu hususlara aykırı olarak anız yakma olayından haberdar oldukları halde, bunu ilgili birimlere duyurmayan muhtarlar ve kamu görevlileri hakkında da yasal işlemlere başvurulacaktır."